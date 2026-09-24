Funter lanza campaña “El abrazo que nos une” para Teletón 2026

Don Gonzalo tiene 76 años de vida y 11 meses de recibir terapia luego de recuperarse del síndrome de Guillain-Barré en Funter Merliot en Antiguo Cuscatlán, él es uno de los más de 119,000 salvadoreños que reciben terapias gratuitas gracias a Teletón.

Durante su recuperación ha contado con el apoyo de su familia, quienes lo acompañan a terapias una vez al mes.

Según la Organización Mundial de la Salud, estima que 1.300 millones de personas sufren alguna discapacidad significativa es decir 1 de cada 6 personas, datos de Funter en el país revelan que más del 40% de las personas con discapacidad tienen una discapacidad física. La empresa privada es clave en el apoyo a la fundación Teletón.

La Teletón espera recaudar una meta oficial de un 1,156,000 dólares bajo el lema el abrazo que nos une que se celebrará en las instalaciones de Be Sport en Nuevo Cuscatlán los días 25 y 26 de septiembre de 2026.