La depresión, ansiedad y el estrés, siguen siendo los principales motivos de consulta psicológica que llegan a la clínica de la fundación de psicología para una vida y mente sana, pero además de estos trastornos también hay otras problemáticas que aquejan a pacientes de todas las edades, incluidas personas retornadas.

La fundación revela que en los últimos cinco años la salud mental ha tomado mayor importancia y se incrementaron los esfuerzos para sensibilizar a los salvadoreños sobre este tema, sin embargo, aún hay trabajo por realizar.

Para Funpsisan, los medios de comunicación son aliados estratégicos en la difusión de temas psicológicos; es por ello que reconocen la labor de la Red Salvadoreña de Medios como uno de los canales para hacer llegar la información y educar a las audiencias.

La Fundación de Psicología para una Vida y Mente Sana estima que durante este año han atendido a un aproximado de 250 personas, de esta cantidad un 50% son adultos y el otro 50% adolescentes.