Son las palabras contundentes de Carla Juárez una de las procesadas de la Asociación Protectora de Aves de El Salvador junto a José Edgardo Mejía, quienes fueron sobreseídos de extorsión, hurto y ejercicio legal de la profesión y es que la Fiscalía no pudo sustentar las acusaciones ante los tribunales en San Salvador.

Para el delito de depredación se otorgó la suspensión condicional del proceso es decir que podrán seguir operando, pero deben obtener un permiso ante el Ministerio de Medio Ambiente.

Durante el procedimiento más de 200 especímenes de fauna silvestre fueron decomisados por el Ministerio de Medio Ambiente donde supuestamente reciben atención y cuido especializado. Aproaves mantendrá sus funciones en el rescate y cuido de especies en peligro de extinción, y esperan que las aves decomisadas pueden volver al santuario cuando se otorgue el permiso gubernamental.

La asociación solo cuenta con el permiso en el Ministerio de Gobernación para funcionar como asociación, Aproaves se dedica al resguardo de especies silvestre desde 2019, la Fiscalía no dio declaraciones a los medios fuera del tribunal.