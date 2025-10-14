Los fundadores de Aproaves, Carla Juárez y José Mejía, recuperaron su libertad luego de que el tribunal de San Salvador decretara el sobreseimiento definitivo por los delitos de extorsión, hurto y ejercicio ilegal de la profesión.

La Fiscalía no logró sustentar las acusaciones en su contra, por lo que solo se mantuvo la causa por depredación ambiental bajo una suspensión condicional del proceso.

Aunque podrán seguir operando, los representantes deberán gestionar un permiso ante el Ministerio de Medio Ambiente para continuar sus actividades.