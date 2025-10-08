Fundación Sura y FEPADE lanzaron contenidos digitales del programa Félix y Susana para prevenir abusos contra menores en El Salvador, donde 1.7 millones de niños y adolescentes representan el 27.5% de la población.

La iniciativa, implementada desde hace ocho años con 9.420 beneficiarios, se basa en tres pilares: habilidades para la vida, sana convivencia y prevención de abuso físico, cibernético, sexual y psicológico.

Los nuevos materiales incluyen serie animada y videojuegos que enseñan a identificar «secretos que no se pueden guardar» y nombres correctos de partes del cuerpo.

El programa capacita a agentes educativos y activa protocolos de denuncia con instituciones, proporcionando herramientas técnicas para que menores desarrollen autonomía corporal y reconozcan situaciones de riesgo.