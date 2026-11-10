Fundación Gloria Kriete entrego reconocimientos a periodistas

Contar historias que dan a conocer el esfuerzo de las comunidades y el trabajo de quienes buscan mejorar sus condiciones de vida también merece un reconocimiento. Por eso, la Fundación Gloria Kriete distinguió a la Red Salvadoreña de Medios, se trata de Fernando Morales y el camarógrafo Ricardo Tobar, quienes les dieron visibilidad a proyectos sociales, de desarrollo sostenible y agroecológica.

Durante el evento, la fundación también entregó fondos no reembolsables a 16 proyectos comunitarios, los recursos servirán para reparar calles, instalar agua potable, mejorar el alumbrado y construir muros perimetrales. Algunas Adescos recibieron hasta 15,000 dólares.

Desde su creación en 2006, este proyecto ha entregado 10 millones de dólares y ha beneficiado a más de 2.7 millones de personas en todo el país.