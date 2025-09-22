El sistema bancario de El Salvador está incorporando el cumplimiento de criterios de sostenibilidad ambiental, social y de gobernanza (ASG) como requisito fundamental para el financiamiento empresarial.

La Fundación Empresarial para la Acción Social, en alianza con la Asociación Bancaria Salvadoreña, promueve estas estrategias que permiten a las empresas generar ahorros y acceder a créditos en condiciones más favorables.

Esta tendencia de finanzas sostenibles, que prioriza el impacto positivo junto al rendimiento económico, obliga a las compañías a operar de manera limpia y responsable.

El sector financiero se vuelve más riguroso, incentivando así un modelo de negocio que no comprometa los recursos de las futuras generaciones.