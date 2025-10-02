Laura López lleva cinco años luchando contra el cáncer, en 2020 fue diagnosticada con cáncer de mama triple negativo en uno de sus senos, tras completar su tratamiento y lograr superarlo, en 2023 la enfermedad apareció en el otro pecho, lo que la obligó a someterse a una mastectomía bilateral, es decir, la extirpación de ambas mamas. Actualmente, enfrenta un cáncer de piel relacionado con su primer diagnóstico, una enfermedad que ha transformado por completo su vida.

Cada año, 2,3 millones de mujeres en el mundo reciben por primera vez un diagnóstico de cáncer de mama, una enfermedad que ha aumentado un 88% en los últimos cuatro años, según la Organización Mundial de la Salud, mientras que, en El Salvador, anualmente, se registran más de 2,000 nuevos casos de este tipo de cáncer.

A partir de los 40 años de edad las mujeres deben someterse a exámenes anuales preventivos de cáncer de mama, pero si en su familia existen antecedentes de este padecimiento debe realizarse chequeos antes de la edad promedio.

La autoevaluación de mama es un procedimiento que toda mujer puede realizar desde su casa, para explorar e identificar, algún cambio, bulto, hundimiento o secreción que podría indicarle un problema de salud, el autoexamen no sustituye los exámenes de médicos profesionales, pero es un método importante de detección temprana.

La detección temprana aumenta las posibilidades de un tratamiento efectivo, mejora el pronóstico para enfrentar el padecimiento e incrementan las probabilidades de cura de hasta un 90%.