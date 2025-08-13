Desde el 29 de julio, el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, fue nombrado como el nuevo representante legal de la Policía Nacional Civil, tras la reforma al decreto 22 del órgano ejecutivo que otorga funciones de administración y de representación legal al funcionario, en casos de ausencia o se encuentre vacante el puesto de director general de la PNC. A criterio del abogado Francisco Bertran Galindo, esta disposición obedece a una necesidad más que todo administrativa.

Considera que la decisión del ejecutivo podría ser síntoma de desconfianza para tomar en cuenta a candidatos dentro de la corporación policial.

Incluso se estaría apostando por priorizar algunas áreas de la Policía Nacional Civil más que otras.

Bertran Galindo espera que se mantenga la independencia entre el Ministerio de Justicia y Seguridad y la Policía Nacional Civil, ya que de no hacerlo se corre el riesgo de suavizar los controles internos sobre la PNC.