Fun City, otra opción para vacaciones agostinas

Fun City El Salvador es otra opción de esparcimiento para estas vacaciones agostinas, sonido ambiente, ubicado entre el bulevar Monseñor Romero y el bulevar Merliot, abierto desde las 2:00 pm hasta las 12 de la media noche.

Además, cuenta con juegos mecánicos para los amantes de la adrenalina como el Tagada, el Siper y más.

Otro de los atractivos es la variedad culinaria que se ofrece en este espacio.

También en Fun City El Salvador puede encontrar antojitos como papitas, enredos, tostadas y más.