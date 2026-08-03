Fun City, otra opción para vacaciones agostinas

A pocos kilómetros de Sivarland se encuentra otra opción de diversión para estas vacaciones de agosto.

Fun City El Salvador es otra opción de esparcimiento para estas vacaciones agostinas, sonido ambiente, ubicado entre el bulevar Monseñor Romero y el bulevar Merliot, abierto desde las 2:00 pm hasta las 12 de la media noche.

Además, cuenta con juegos mecánicos para los amantes de la adrenalina como el Tagada, el Siper y más.

Otro de los atractivos es la variedad culinaria que se ofrece en este espacio.

También en Fun City El Salvador puede encontrar antojitos como papitas, enredos, tostadas y más.