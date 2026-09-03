Fuertes lluvias provocan inundaciones y emergencias en distintos puntos del país

Las fuertes lluvias registradas durante la noche y madrugada provocaron diversas emergencias en distintos puntos del país.

En Ciudad Arce, el río Sucio presentó un incremento de su caudal, por lo que elementos de socorro realizaron labores de monitoreo. Además, varias calles registraron inundaciones urbanas que dejaron vehículos atrapados y generaron complicaciones en el tránsito.

En San Salvador, se reportó una inundación en la avenida Los Diplomáticos y calle Cuscatancingo, donde personal municipal retiró basura acumulada en las alcantarillas. Asimismo, en San Miguel, un árbol cayó sobre un vehículo estacionado en la colonia San Gabriel y bloqueó una vía. Personal de Protección Civil atendieron la emergencia.