La avenida “a” y calle Polideportivo en Ciudad Merliot, Santa Tecla, fuerte corrientes de agua inundaron vehículos que se encontraban en la zona… y dejando inaccesible la zona de la colonia jardines de la sabana 2, posterior a las fuertes lluvias los vecinos aseguran que fue cuestión de minutos cuando el desborde empezó.

Pero todo tiene un motivo en la zona se encuentra una quebrada los vecinos del lugar aseguran que la tubería que evacua el agua no da abasto, sumado a que esta acumula escombros y basura.

Los daños no han sido contabilizados; sin embargo, Protección Civil, Fovial y la municipalidad de La Libertad Sur, intervinieron para limpiar la vía de la cantidad de lodo y troncos de árboles que habían quedado en el paso.