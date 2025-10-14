El oriente y norte del país continúan bajo fuertes lluvias que mantienen en alerta a las autoridades por el riesgo de deslizamientos y derrumbes, según los reportes del sistema de emergencia.

Aunque se teme que otros fenómenos climáticos provoquen más precipitaciones, se prevé que octubre finalice con el ingreso de un frente frío que podría estabilizar las condiciones, enfatizo Fernando López, ministro de ambiente.

Hasta el momento, los equipos de rescate han atendido la caída de una treintena de árboles y el trágico fallecimiento de una madre y su hijo.