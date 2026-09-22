Fuertes lluvias generan emergencias y activan monitoreos en varias zonas del país

Las fuertes lluvias registradas durante la noche movilizaron a equipos de emergencia en distintos puntos del país.

En el occidente, Comandos de Salvamento, Cruz Roja Salvadoreña y Protección Civil participaron en la búsqueda de un pescador que habría sido arrastrado por la corriente del río Sucio, en el cantón El Zarzal, distrito de Santo Domingo de Guzmán, en Sonsonate Centro.

Por otra parte, elementos de Bomberos verificaron las condiciones de los ríos San José y Chimalapa, en el distrito de Metapán, Santa Ana Norte, donde no se reportaron afectaciones ni emergencias. También supervisaron el río Lempa, en el distrito de Citalá, Chalatenango Norte.