Las recientes lluvias en San Salvador han dejado a decenas de familias de la comunidad Tutunichapa I sin hogar, tras dañar 138 viviendas y forzar el desplazamiento de al menos 25 núcleos familiares.

La principal causa de esta emergencia, que anegó arterias vitales, radica en los desechos que al taponar los tragantes impiden el drenaje y colapsan las vías.

Las autoridades, que ya evaluaron los daños, proveen desde el primer momento asistencia con alimentación y abrigo a las víctimas que lo perdieron todo.