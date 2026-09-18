Fuertes lluvias activan monitoreos y acciones preventivas en diferentes puntos del país

Protección Civil y distintas instituciones realizaron monitoreos preventivos en varios sectores de El Salvador tras las fuertes lluvias registradas durante la noche.

En la zona de La Málaga, los elementos verificaron el nivel del río ante el riesgo de desborde y posibles afectaciones a los habitantes.

Los equipos también estuvieron pendientes de comunidades ubicadas en zonas de riesgo de inundaciones y derrumbes.

Asimismo, en la colonia Médica, San Salvador Centro, Protección Civil realizó un monitoreo preventivo, además de labores de limpieza de tragantes y cunetas para evitar inundaciones urbanas.