Frontera entre EE. UU. y México: así funciona el botón de auxilio para migrantes

En la frontera entre Estados Unidos y México existe un sistema de torres de auxilio que permite a los migrantes solicitar asistencia con solo presionar un botón.

Este mecanismo forma parte de los programas de atención humanitaria de la Patrulla Fronteriza estadounidense, que también contempla acciones para localizar a personas desaparecidas desde 2019.

El sistema cuenta con 67 puntos de asistencia distribuidos a lo largo de 400 kilómetros de la frontera sur de Estados Unidos. Cuando una persona activa el dispositivo, un agente responde a la solicitud y puede coordinar la atención con equipos de emergencia, entre ellos paramédicos y personal médico.