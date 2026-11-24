El 24 de noviembre de 1991 falleció Freddie Mercury, reconocido cantante y vocalista de la legendaria banda británica Queen. Su fallecimiento a los 45 años conmocionó al mundo.

Nacido en Sansevier en 1946, Mercury conquistó el mundo gracias a su extraordinaria voz, presencia escénica y talento musical.

Fue intérprete de grandes éxitos como Bohemian Rhapsody, We Are The Champions, Somebody To Love y Don’t Stop Me Now. Su capacidad para conectar con el público lo convierte en uno de los artistas más importantes de la historia del rock.