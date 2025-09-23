Francia reconoció oficialmente el Estado de Palestina este lunes durante la inauguración de la reunión anual de la ONU en Nueva York, en un movimiento coordinado con Reino Unido, Canadá, Australia y Portugal.

El presidente Emmanuel Macron condicionó el establecimiento de una embajada francesa a la liberación de los 48 rehenes israelíes retenidos por Hamas y exigió el fin inmediato de la guerra, los bombardeos y los desplazamientos forzados en Gaza.

Israel y Estados Unidos criticaron la medida, considerándola una «recompensa» para Hamas, mientras que el gobierno israelí anunció que no participará en una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad por coincidir con el Año Nuevo Judío.

Macron argumentó que el reconocimiento «no menoscaba los derechos de Israel» y es la «única solución» para una paz duradera, en línea con una resolución de la Asamblea General que excluye explícitamente a Hamas.

El presidente palestino Mahmoud Abbas, quien habló por videoconferencia, aseguró que el grupo islamista no tendrá papel en el gobierno de Gaza.