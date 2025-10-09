Francia Raisa rompe su silencio sobre los rumores de pelea con Selena Gómez, calificando las especulaciones como «tonterías» en una entrevista grabada antes de la boda de la cantante.

La actriz, quien donó un riñón a Gómez en 2017, asegura que nunca ha hablado públicamente sobre supuestos conflictos, aunque evadió con diplomacia las preguntas sobre su ausencia en la ceremonia nupcial.

Raisa recordó que los médicos le explicaron desde el principio que se trataba de una donación desinteresada, mientras dejaba claro que ambas mantienen límites sobre su vida privada sin alimentar confrontaciones públicas.