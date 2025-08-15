Fortnite confirmó una colaboración especial con los Power Rangers, revelada a través de un trailer cinematográfico que mezcla el mundo digital del juego con secuencias reales al estilo de la serie de los 90. En el avance, la batalla contra una invasión de insectos toma un giro épico con la aparición de los Rangers rojo, azul y amarillo para unirse a la defensa.

Como parte de esta alianza, se lanzarán torneos temáticos en agosto, incluyendo la Copa Power Ranger Rosa y la Copa Power Ranger Rojo, donde los jugadores podrán obtener skins y grafitis exclusivos antes de su llegada a la tienda. Esta unión combina acción, nostalgia y competencia, reforzando el vínculo de Fortnite con franquicias clásicas y su comunidad activa.