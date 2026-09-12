El Salvador será la sede del Foro Mundial de la Bicicleta, el cual se desarrollará del del 17 al 20 de septiembre, cesta confirmó que se abordaron los logros y desafíos, destacando la importancia de utilizar este medio de transporte, incrementar su uso y buscar soluciones ante las problemáticas relacionadas con la movilidad en bicicleta, en este evento participaran expertos provenientes de diversos países.

En lo que va del año, 23 ciclistas han fallecido en las carreteras tras ser impactados por vehículos.

Santiago fue víctima de un accidente de tránsito, cuando circulaba en la carretera a los Planes de Renderos.

Por ello, Cesta, también impulsa una campaña para que los conductores respeten a los ciclistas.

Usar la bicicleta no solo contribuye al cuidado del medio ambiente, sino también a la salud de las personas.

El 19 de septiembre se conmemora el Día del Ciclista Salvadoreño.