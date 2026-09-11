Foro Mundial de la Bicicleta se realiza por primera vez en Centroamérica

El Salvador será la sede del Foro Mundial de la Bicicleta, que se desarrollará del 17 al 20 de septiembre con la participación de expertos nacionales e internacionales para abordar logros y desafíos en este tema.

CESTA confirmó que se destacará la importancia de utilizar este medio de transporte, incrementar su uso y buscar soluciones ante las problemáticas relacionadas con la movilidad en bicicleta.

Es la primera vez que el evento se realiza a nivel centroamericano, tras una postulación en la que El Salvador fue elegido entre tres países.

En lo que va del año, 23 ciclistas han fallecido en las carreteras tras ser impactados por vehículos, por lo que CESTA también impulsa una campaña para que los conductores respeten a los ciclistas.