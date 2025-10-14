Las mujeres reciben 20% menos de salario que los hombres según datos de la Organización Internacional del Trabajo, además estudios señalan que la participación laboral femenina es más baja que la masculina de un 52.1% frente a un 74.3%, en América Latina y el Caribe.

Mientras que, en El Salvador, el porcentaje de mujeres que trabajan en el sector industria es de aproximadamente 17,27%, en esa línea la Asociación Salvadoreña de Industriales reconoce la participación de las mujeres en su rubro, sin comprometerse directamente en las mejoras que demandan

A menudo las mujeres quedan fuera del mercado laboral debido a trabajos no remunerados de cuidado, se estima que 708 millones de mujeres en el mundo no están participando en la fuerza laboral debido a estas responsabilidades, la así

Destaca varias han logrado sobresalir en diversas empresas.

Otro de los problemas que enfrentan las mujeres a diario y que todavía no se ha visibilizado en estas organizaciones es el acoso laboral y feminicidio, según el observatorio de violencia contra las mujeres, un total de 16 muertes violentas y feminicidios se han registrado solo el 2025, mientras que el 57% de las mujeres de sufren violencia sexual en su lugar de trabajo, pero solo el 7.1% denuncia.