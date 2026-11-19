La fórmula presidencial de Nuevas Ideas, integrada por Nayib Bukele y Félix Ulloa, aguarda su inscripción ante el Tribunal Supremo Electoral.

Desde las afueras del TSE la afluencia de personas ha sido muy grande.

A las 20:32 de este día, los simpatizantes continuaban llegando al lugar. El plazo para inscribir las candidaturas presidenciales vence a la medianoche de hoy.

Cinco partidos ya se han nominado como candidatos para competir en las elecciones del 28 de febrero.

Sin embargo, será el organismo electoral el que deberá decidir y resolver esta inscripción.

Se espera también la llegada de Félix Ulloa.

Las medidas de seguridad implementadas en los contornos del TSE condicionan el ingreso al lugar.

Hasta el momento, los reportes indicaban que la fórmula oficialista no había formalizado su solicitud ante el tribunal.

Además, circulaban versiones sobre una posible presentación a última hora del plazo.