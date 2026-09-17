Fórmula 1 presenta calendario 2027 con regreso de Portimão y Estambul Park

La Fórmula 1 presentó su calendario para la temporada 2027, que mantiene 24 grandes premios e incluye el regreso del Autódromo Internacional do Algarve en Portimão, Portugal, y del mítico Estambul Park en Turquía.

El circuito de Zandvoort en los Países Bajos desaparece del calendario tras finalizar su contrato, mientras que Barcelona-Cataluña entra en un sistema de rotación y cede el protagonismo al Gran Premio de España en Madrid.

La máxima categoría apostará por un récord de 10 carreras sprint, incluyendo por primera vez una en el circuito de Mónaco, combinando tradición y nuevos escenarios.