Fórmula 1 llega al Gran Premio de Azerbaiyán en el exigente circuito urbano de Bakú

La Fórmula 1 se prepara para una nueva batalla este fin de semana en el Gran Premio de Azerbaiyán, que se disputará en las calles de Bakú, uno de los circuitos urbanos más exigentes del calendario.

El trazado azerbaiyano es conocido por sus largas rectas, fuertes zonas de frenada y estrechas calles que atraviesan el corazón de la ciudad, un escenario difícil donde cualquier error puede ser extremadamente malo para los objetivos de cada escudería.

La lucha en el campeonato añade un ingrediente especial a la cita, ya que Kimi Räikkönen llega como líder del mundial y buscará mantener su ventaja al frente de la clasificación.

Sus principales rivales, por su parte, intentarán recortar distancias en una carrera que promete velocidad, estrategia y mucha tensión.