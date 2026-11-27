Max Verstappen llega al Gran Premio de Qatar como segundo del campeonato y buscará ampliar su ventaja en la penúltima fecha de la temporada 2026. El neerlandés acumula nueve podios consecutivos y ha ganado cuatro de las últimas seis carreras.

Verstappen conquistó el Gran Premio de Las Vegas, resultado que fortaleció su segundo lugar en la clasificación de pilotos. Qatar es un territorio favorable para el piloto de Red Bull, que ganó las ediciones de 2023, 2024 y 2025.

La temporada ya tiene campeón: el italiano Kimi Antonelli de Mercedes aseguró la corona mundial. Lewis Hamilton, George Russell y Lando Norris protagonizarán la disputa por las posiciones siguientes en Lusail.