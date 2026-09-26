Fórmula 1 llega a Bakú: Antonelli lidera con dos victorias seguidas

La Fórmula 1 aterriza en Bakú para uno de los fines de semana más impredecibles de la temporada. El Gran Premio de Azerbaiyán se disputa este año en sábado por el Día del Recuerdo en ese país.

El líder del campeonato, Kimi Antonelli, llega con una racha tras conquistar dos victorias seguidas y buscará dar otro golpe rumbo al título.

Las miradas también estarán en Max Verstappen, quien quiere convertir su buen momento en su primer triunfo de la temporada, en un trazado donde ya sabe lo que es ganar y donde podría convertirse en el primer piloto con tres victorias en Bakú.

El circuito urbano cuenta con la recta más larga del calendario, frenadas al límite y el estrecho paso por la ciudad antigua, lo que ofrece adelantamientos espectaculares, estrategias imprevisibles y la posibilidad de un auto de seguridad en cualquier instante.

Pilotos como Charles Leclerc, de Ferrari, también han tenido complicaciones en la famosa curva 15.