Fórmula 1 confirma que las carreras serán más cortas desde la temporada 2027

La Fórmula 1 confirmó nuevos cambios para la temporada 2027, entre ellos la reducción de la distancia de carrera de 305 a 290 kilómetros, lo que implicará de 2 a 3 vueltas menos en la mayoría de circuitos.

La modificación responde a la adaptación de los nuevos motores, cuyo motor de combustión pasa de 400 a 420 caballos de potencia mientras la potencia eléctrica desciende unos 50 kW, lo que implica un mayor consumo de gasolina.

Además, se acordó introducir una hora límite fija para el cese de cualquier actividad en pista cuando las carreras se interrumpan por condiciones climatológicas, aunque el tiempo efectivo de carrera seguirá limitado a 2 horas.