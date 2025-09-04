En El Salvador existen 1.1 millones de micro y pequeñas empresas, de estas el 95% se encontraban en la informalidad, según datos de Conamype; el presidente de la institución dijo que se está apostando por cambiar la situación de este sector y convertirlos en negocios más profesionales.

La informalidad laboral es uno de los principales retos que se enfrentan en los mercados, situación que se convierte en uno de los principales objetivos que tendrá que abordar la Dirección de Mercados Nacionales, para verificar los permisos y tributos de los comerciantes.

La asociatividad es una de las apuestas que tiene Conamype, para potenciar los negocios y sus condiciones, así como fortalecer la competitividad.

La falta créditos por parte de la banca privada continúan siendo uno de los principales obstáculos que enfrentan comerciantes que se encuentran en el sector informal, un tema en agenda del Consejo Superior del Trabajo.