Las disposiciones implementadas por el Ministerio de Educación, enfocadas en fortalecer la cultura ciudadana dentro de los centros escolares continúan generando diversas reacciones, para el sociólogo Walter Fagoaga, las medidas no deben centrarse únicamente en un enfoque punitivo, si bien reconoce que existen esfuerzos para brindar atención a los estudiantes considera que estos deberían potenciarse de manera más integral.

El experto señala que debe existir una corresponsabilidad entre la familia, la escuela, el gobierno y la sociedad en general, a su juicio la desintegración familiar a raíz de la posguerra, junto con el fenómeno migratorio y la irresponsabilidad paterna, son factores que han contribuido a la ruptura social, que desencadenó consecuencias que aún se reflejan en el país.

Padres de familia coinciden en que la disciplina escolar debe ser vista como un complemento de la disciplina en el hogar.

Fagoaga reitera que la clave está en garantizar un seguimiento adecuado mediante la implementación de políticas integrales dirigidas a fortalecer la formación ciudadana y la disciplina escolar.