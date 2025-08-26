El footbase, el deporte que mezcla fútbol y baloncesto, surge como una disciplina innovadora que desafía la coordinación y la agilidad, mientras promueve la resistencia física.

Aunque incorpora elementos de gimnasia y vóley, su esencia radica en la versatilidad para pasar o anotar con diferentes partes del cuerpo, lo que exige atención constante y control técnico.

Más allá de lo físico, fomenta valores como la disciplina y el trabajo en equipo, lo que lo convierte en una práctica completa y formativa.