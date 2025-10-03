Fonseca y Rubén Blades han estrenado el innovador videoclip de “Nunca me fui”, un tema que además está nominado al Latin Grammy 2025 como Mejor Canción Tropical.

Este video, dirigido por Leonardo González Quevedo, emplea inteligencia artificial y técnicas de animación para transformar a los artistas en dibujos que se integran en el paisaje urbano de Nueva York.

La canción, creada con ayuda de IA, funciona como el tercer adelanto del próximo álbum del cantautor colombiano, quien ya había publicado previamente los sencillos “Venga lo que venga” con Rawayana y “Enamorarte mil veces” con Manuel Medrano.