La carrera de foniatría en El Salvador es poco conocida pero muy necesaria, el país solamente cuenta con un registro de una persona ella que brinda estos servicios, pero ¿a qué se dedica la foniatría? Es una rama de la medicina que se enfoca en el estudio, diagnóstico y tratamiento de las alteraciones de la comunicación humana, incluyendo la voz, el lenguaje, el habla, la audición.

Este es el caso de Beatriz de Caballero, una doctora audióloga foniatra quien estudio la especialidad de medicina de la comunicación humana, emigró hacia México debido a la falta de la especialidad médica en la Universidad de El Salvador. Actualmente es la única persona especializada en esa rama de la medicina.

El objetivo de la foniatría es dar tratamiento enfocándose en aspectos terapéuticos y rehabilitadores de la comunicación y la voz. Este es el caso de Erlinda, una joven cantante salvadoreña quien hace un tiempo decidió iniciar terapias debido a un cuadro clínico que desencantado la pérdida de su voz.

Debido a la falta de especialistas de foniatra en el país y luego de sufrir cáncer de laringe, Violeta de Palomo crea Fundahabla, una organización que se encarga de ayudar a sobrevivientes de cáncer de laringe orientando su trabajo en la rehabilitación integral de pacientes laringectomizados.

A pesar de la gran demanda de pacientes con afectaciones de lenguaje, habla y comunicación, la especialidad de foniatría no ha sido incluida en la curricula académica de las universidades del país, siendo esto un retroceso para pacientes que lo necesitan, pero también para estudiantes de medicina que desean cursarla.