Focas se comunican golpeándose la barriga para marcar territorio y llamar la atención dentro del grupo

Las focas son animales marinos sociales que utilizan movimientos corporales, sonidos vocales y vibraciones para comunicarse entre ellas. Una de sus formas más curiosas es golpearse la barriga o el pecho.

Estos golpes generan sonidos y vibraciones que pueden servir para llamar la atención, marcar territorio o comunicarse durante la época de reproducción.

Además de los movimientos físicos, las focas emiten gruñidos, ladridos y llamados especiales que les permiten identificar a sus crías y mantenerse en contacto dentro del grupo.

El lenguaje corporal también cumple un papel fundamental, ya que la posición del cuerpo, los movimientos de cabeza y las reacciones físicas expresan alerta, tranquilidad o interés, señales esenciales para mantener la convivencia y evitar conflictos.

Bajo el agua, estos animales perciben vibraciones y movimientos que les ayudan a orientarse y detectar lo que ocurre a su alrededor.