El Fondo de Conservación Vial (FOVIAL) avanza en los trabajos de recarpeteo del redondeo del Paso Elevado en Soyapango, que permaneció cerrado al tránsito luego de que el colapso de un colector de aguas lluvias formara una cárcava que afectó la circulación en esta conexión vital entre Sierra Morena, Colonia Guadalupe y las zonas industriales del sector.

Las autoridades, que detallaron los progresos a través de sus redes sociales, aseguraron que las labores de mitigación culminarán próximamente, lo que permitirá reabrir por completo esta vía que diariamente utilizan cientos de vehículos y pasajeros.

La intervención busca restaurar la seguridad vial en un punto estratégico que había quedado inhabilitado por el daño en la infraestructura subterránea, generando congestión en las rutas alternas.