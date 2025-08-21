Dirigentes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) exigen la inmediata liberación del exministro de Justicia, Benito Lara, luego de que un juez revocara sus medidas sustitutivas y ordenara su captura.

Los representantes del partido izquierdista aseguran que el proceso por fraude procesal y agrupaciones ilícitas carece de argumentos jurídicos sólidos y está viciado, al basarse en el testimonio de un pandillero contratado por la Fiscalía.

Además, destacan que Lara padece una enfermedad crónica que requiere medicación constante, por lo que exigen garantías para su integridad física y psicológica durante la detención.