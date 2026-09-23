FMI revisara el 1 de octubre acuerdos con El Salvador

El directorio del FMI revisará la segunda y tercera evaluación del acuerdo, que contempla un financiamiento total de 1,400 millones de dólares. También analizará las solicitudes del gobierno para modificar algunos compromisos del programa.

El organismo había llegado en septiembre a un acuerdo con el gobierno a nivel técnico y señaló que el programa ha mostrado resultados positivos. Entre los temas pendientes está una reforma al sistema de pensiones, que el gobierno prevé presentar el próximo año, además de medidas para mejorar la administración pública, la transparencia y la lucha contra el lavado de dinero.

En el caso del bitcóin, el FMI aseguró que no se han utilizado recursos públicos para su acumulación y que la propiedad y el control de la billetera Chivo fueron traspasados a un privado.