FMI destaca extraordinario logro económico de El Salvador

El primer subdirector gerente del Fondo Monetario Internacional informó sobre el «extraordinario logro económico» de El Salvador en el camino hacia la finalización de las próximas revisiones del programa de financiamiento suscrito, y comunicó estos avances al presidente Nayib Bukele.

El FMI y el gobierno salvadoreño acordaron en febrero de 2025 un programa de financiamientos por $1,400 millones bajo la modalidad de servicio ampliado.

El Salvador ha completado la primera revisión del programa, realizada en junio de 2025, y continúa avanzando en el cumplimiento de los compromisos establecidos para acceder a los desembolsos pendientes.