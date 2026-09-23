FMI analizará el avance del programa con El Salvador y una solicitud de desembolso

El Fondo Monetario Internacional analizará el próximo 1 de octubre el avance del programa acordado con El Salvador, junto con una solicitud para liberar 140 millones de dólares.

El directorio del organismo revisará la segunda y tercera evaluación del acuerdo, que contempla un financiamiento total de 1,400 millones de dólares, y también analizará las solicitudes del gobierno salvadoreño para modificar algunos compromisos del programa.

El FMI había llegado en septiembre a un acuerdo con el gobierno a nivel técnico y señaló que el programa ha mostrado resultados positivos.

Entre los temas pendientes figura una reforma del sistema de pensiones que el gobierno prevé presentar el próximo año, además de medidas para mejorar la administración pública, la transparencia y la lucha contra el lavado de dinero.

En el caso del Bitcoin, el organismo aseguró que no se han utilizado recursos públicos para su acumulación y que la propiedad y el control de la billetera Chivo fueron traspasados a un privado.