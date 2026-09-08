Fisioterapeuta advierte que malas posturas frente a la computadora generan dolores de cuello y espalda

En el Día Mundial de la Fisioterapia, la especialista Andrea Merino explicó que pasar horas sentado con mala postura tensa los músculos y genera dolores musculoesqueléticos. El dolor de cuello es uno de los más comunes.

La licenciada en fisioterapia señaló que los movimientos repetitivos en trabajos de oficina y el uso prolongado del celular provocan tensión muscular y limitan las actividades cotidianas.

La postura inclinada hacia adelante genera una curvatura en la espalda alta que afecta la zona de hombros y cuello.

Las pausas activas permiten dar movilidad a los músculos y oxigenarlos para evitar problemas a largo plazo. Cuando el dolor impide realizar actividades diarias, se debe consultar a un médico o fisioterapeuta de forma oportuna. El trabajo remoto ha incrementado estas molestias por pasar muchas horas en la misma posición.