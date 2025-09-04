La Fiscalía General verificó la extradición del salvadoreño José María Maravilla de Paz, quien es requerido por la justicia de Estados Unidos por delitos sexuales agravados.

El acusado, que enfrenta dos cargos de abuso sexual infantil, habría huido a El Salvador para evadir a las autoridades, lo que complicó la investigación internacional.

El proceso, que incluye cooperación judicial entre ambos países, resalta la gravedad de los delitos imputados y la necesidad de garantizar justicia para las víctimas.