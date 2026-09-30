Fiscalía reabre investigación por presunta violación en grupo en la Universidad de Cornell

La Fiscalía del Condado de Tompkins reabrió el caso de una presunta violación en grupo en la Universidad de Cornell tras una demanda presentada este mes.

Una exalumna alega que fue drogada y violada dentro de una casa de fraternidad en octubre de 2024.

La demanda detalla acusaciones sobre lo ocurrido la noche del 19 de octubre de 2024 y cómo la universidad y los fiscales locales de Itaca manejaron el caso.

La denunciante acusó a siete miembros de la fraternidad de participar en una agresión mientras ella no podía dar su consentimiento.

El fiscal de Distrito declaró que inicialmente no se presentaron cargos penales porque no se había proporcionado a la policía las mismas acusaciones clave en 2024.