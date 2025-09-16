Erick Alexander Mira Hernández fue capturado en Santa Tecla, El Salvador, acusado de utilizar una tienda como fachada para comercializar drogas desde su vivienda en la colonia El Trébol.

Agentes de la Fiscalía General y la Policía Nacional Civil allanaron la propiedad, incautando 65 paquetes de marihuana con un peso bruto superior a dos kilos, valuados en aproximadamente ocho mil dólares.

Entre las evidencias más graves se encontró un fusil AK-47, una pistola 9mm con 15 cartuchos y dos balanzas de precisión utilizadas para el pesaje de la sustancia ilícita.

El imputado enfrentará cargos por tráfico ilícito de drogas y tenencia ilegal de armas de fuego y de guerra tras el operativo coordinado entre instituciones de seguridad.