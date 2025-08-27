La Fiscalía General de la República giró 82 órdenes de captura contra miembros de estructuras pandilleriles que operaron en la zona occidental del país entre 2013 y 2019, acusados de homicidios, extorsión, feminicidio y tráfico de drogas.

Paralelamente, en La Libertad, la PNC investiga el homicidio de un hombre con arma blanca en el Cantón Santa Cruz.

En materia judicial, Saúl Rodríguez fue condenado a 15 años por extorsión en Ciudad Arce, mientras Josué Argueta recibió 11 años por el mismo delito en Colón.

Adicionalmente, el próximo 19 de septiembre se conocerá el veredicto contra el exalcalde de San Salvador, Ernesto Mason, y otras tres personas por fraude electoral y agrupaciones ilícitas.