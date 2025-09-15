Después de realizar pruebas de comparación de ADN, las osamentas de un joven que fue desaparecido y asesinado por pandilleros de la Mara Salvatrucha en 2020 fueron entregadas a sus familiares por la Fiscalía General de la República.

Según las investigaciones, el cuerpo de la víctima fue localizado en una fosa clandestina ubicada en Nuevo Cuscatlán. Las autoridades indicaron que esta estructura criminal operaba en la zona asesinando y desapareciendo a sus víctimas en cementerios ilegales.

Los imputados involucrados en este hecho ya fueron individualizados y son procesados por los delitos de desaparición de persona y homicidio agravado en el tribunal quinto contra el crimen organizado de San Salvador.