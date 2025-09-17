La Fiscalía General de la República informó que más de 15 mil dólares y un vehículo decomisados a Juan Ovidio Girón Rubio por actividades ilícitas en 2019 pasaron a administración del Estado.

El sujeto fue detenido en San Francisco Botera, Morazán, cuando la policía le encontró el dinero sin justificar su origen durante un operativo antinarcóticos basado en escuchas telefónicas.

En 2020 fue condenado a tres años de prisión por lavado de dinero y activos en procedimiento abreviado, y ahora un juez especializado decretó la transferencia definitiva de los bienes incautados al Estado según la sentencia estimativa emitida.