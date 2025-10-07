Si usted presta su cuenta bancaria a otra persona para recibir depósitos o mover dinero, podría estar incurriendo en un delito. Según el código penal, si sabía o sospechaba que el dinero era de origen dudoso o ilícito, podría ser acusado de lavado de dinero y activos, con penas de 5 a 15 años de prisión. Si no conocía con certeza el origen del dinero, pero aun así ayudó a ocultar o encubrir a alguien, su conducta puede tipificarse como encubrimiento, con penas de 1 a 5 años de prisión. Además, si su cuenta es utilizada repetidamente dentro de una red de personas, aunque solo cumpla un rol de multa financiera, podría enfrentar de 3 a 5 años de prisión.

Mientras las autoridades advierten sobre las penas, la ciudadanía comparte su percepción sobre la responsabilidad y el riesgo de prestar cuentas bancarias. Recientemente las Fiscalía General de la República, informó de la desarticulación de una red transnacional de estafa y extorsión por medios informáticos, la cual está integrada por 540 personas, 81 de nacionalidad salvadoreña, además 114 de los implicados ya se encuentran detenidos; más de 5,000 casos están vinculados a esta estructura que ha movido aproximadamente 6 millones de dólares y una de las modalidades que utilizaba esta red son las mulas financieras, personas que prestaban sus cuentas bancarias a cambio de recibir un porcentaje de dinero.

Es por esto que la Fiscalía ha lanzado esta advertencia a la población para que por ningún motivo presten su cuenta bancaria, ni den sus datos personales a terceras personas.