Fiscalía advierte nuevas modalidades de estafa digital con falsos familiares en el extranjero

La Fiscalía advierte sobre nuevas modalidades de estafa en las que los delincuentes se hacen pasar por familiares que residen en el extranjero para solicitar ayuda económica.

En otros casos, los estafadores ofrecen productos que resultan ser parte de un engaño. Una de sus estrategias es dirigirse a las víctimas como si existiera una relación de confianza, para obtener información personal que les permita concretar el fraude.

Ante estas situaciones, la institución recomienda evitar interactuar con desconocidos y no abrir enlaces de procedencia sospechosa.

Gabriela Arias conoce esta realidad tras convertirse en víctima de una estafa virtual, luego de pagar por un artículo que nunca recibió.

Relató que el recibo que le enviaron no incluía dirección y solo consignaba nombre y apellido, sin detalles del producto.

Al notar esas irregularidades, concluyó que se trataba de un engaño y asumió la pérdida de la mitad del dinero.

El criminólogo Ricardo Sosa explicó que hay distintos factores que llevan a una persona a caer en estos engaños.

Mencionó que algunas actúan con nobleza y no invierten en protección para sus dispositivos móviles o computadoras, por lo que se vuelven blancos más fáciles.

Otras personas consultadas aseguraron haber recibido este tipo de contactos en varias ocasiones, pero afirmaron no haber caído en las trampas.